10 932 295 человек со всего мира подали заявки, чтобы “отправить” свое имя на Красную планету с марсоходом Perseverance в 2020 году, прямая трансляция запуска Tesla в космос стала второй по величине в истории YouTube и достигла более 2,3 млн одновременных просмотров, а трейлер космической саги “Звездные Войны: Пробуждение силы” набрал 112 млн просмотров за 24 часа. Значит ли это, что интерес мировой общественности к космическим путешествиям и ракетной отрасли снова возродился?

Использование космической тематики, как маркетингового инструмента, в абсолютно разных индустриях набирает обороты. В 2012 году американский астронавт Дон Петтит объявил всему миру о запуске компьютерной игры Angry Birds Space с борта Международной космической станции. Спустя неделю после релиза игру скачали более 20 млн раз, а видео-анонс набрал более 31 млн просмотров с момента его дебюта 8 лет назад. Модный дом Chanel в 2017 году стилизовал площадку для показа своей коллекции под космическую станцию. Ярким финалом стал запуск ракеты Chanel в натуральную величину, которая поднялась с платформы после разлетевшихся искусственных искр и облака “выхлопа”. А в 2019 году к 50-летию посадки на Луну, гигант электроники Samsung запустил рекламную акцию Space Selfie и предложил пользователям создать свое собственное “космическое селфи”. Два телефона, которые ранее запустили на высоту 20-ти км от Земли с помощью стратосферного аэростата, получали селфи пользователей, а таких заявок было 65 000, и накладывали их на снимки планеты в реальном времени.

От “Гравитации”, “Интерстеллара” и “Марсианина” до “Первого Человека” и “К звездам” – тематика освоения космоса завладела и кинематографом, возвращая чудеса и загадки Вселенной в поп культуру и собирая миллионы поклонников космоса по всему миру. Вместе с тем книги о “космических” предпринимателях, детские книги Стивена и Люси Хокинг о героях, которые путешествуют в космосе и рассказывают о Вселенной, или под авторством именитых астронавтов NASA, таких как Крис Хэдфилд и Скотт Келли, становятся бестселлерами по версии New York Times, т.е. добиваются рекордных продаж в США. Интерес к такого рода литературе на волне всемирной популярности находит отражение и в Украине. В 2018 году в Днепре Noosphere организовала открытую автограф-сессию с Эшли Вэнсом, который написал биографию Илона Маска, знаменитого во всем мире инноватора и инфлюэнсера в области космоса и технологий. На встречу пришло более 450 человек. Примечательно, что среди них — и как совсем маленькие фанаты космоса, миллениалы и зумеры, так и представители старшего поколения Х.

Не менее разновозрастную, но в разы более внушительную по количеству аудиторию собрал в 2016 году во Львове Чемпионат мира по ракетомодельному спорту под эгидой FAI и при поддержке Noosphere. Около 7000 зрителей посетили мероприятие и еще тысячи смотрели ежедневную прямую Youtube трансляцию, чтобы стать свидетелями запусков моделей ракет, которые разработали спортсмены из 19 стран. В 2019 году детский интерес к космосу выразился в 7427 работах на конкурсе рисунков Noosphere Space Art Challenge. Португальскую космическую интерактивную выставку Kids on the Moon в Днепре под патронатом общественной организации “Ассоциация Noosphere” посетили 5600+ детей и школьников. Мероприятия и развлечения такого рода не требуют специальной технической подготовки, и, следовательно, масштабируются.

Самый известный и крупный космический хакатон NASA Space Apps Challenge собирает ежегодно десятки тысяч любителей космоса по всему миру, как то в 2019 году: 29,000+ участников из 70+ стран. В частности, Space Apps сообщество в Днепре за три года выросло до 350+ человек с момента его развития усилиями Noosphere. В хакатоне принимают участие все желающие, увлеченные космосом: нет ни возрастных ограничений, ни требований по определенным навыкам. За 48 часов участники генерируют 2000+ проектов, но большая часть из них — software решения об исследовании космического пространства и окружающей среды на основе данных NASA. Другое дело — трудиться над трудоемкими hardware проектами. Например, разрабатывать проект “Студенческая ракета”, конечная цель которого — создать ракету с высотой подъема за 100 км. Этот проект зародился еще в декабре 2017 года на космическом турнире Star Track №1 в Днепре. Сегодня его продолжает реализовывать команда на базе Noosphere Space Engineering School, в которую входит всего 18 студентов. И это постоянный состав участников в течение уже трех лет, так как быстро отсеиваются те, кто проявляет активность чисто из интереса, а не верят в важность проекта, и не уделяют этому много времени и энергии. К слову, а много ли таких студентов, кто может подключиться к разработке инженерного космического стартапа в силу своей специализации? Динамика приема абитуриентов, которые прямо или косвенно имеют отношение к ракетно-космической технике, не впечатляет.

Почему же так происходит, что браться за реальные вызовы ракетно-космической индустрии готовы немногие? Может быть потому, что космическая наука требует фундаментальных знаний, нетривиального мышления и большого, тяжелого труда исследователей? Владимир Вернадский, будущий идеолог Noosphere, описал, из чего состоит основной неоспоримый вечный остов науки: “ …из 1) логики, 2) математики и 3) из научного аппарата фактов и обобщений, растущего непрерывно в результате научной работы в геометрической прогрессии, научных фактов, число которых сейчас много превышает наши числовые представления…” Именно для того, чтобы интерес к космосу перерос в прикладную деятельность, Максим Поляков, основатель Noosphere, строит соответствующую экосистему в Украине. Например, сборная Украины по ракетомодельному спорту на Чемпионате Мира в 2016 году, упомянутом ранее, была укомплектована 25 спортсменами. Всего на сегодня в Украине этим видом спорта занимаются 1400 человек. Но больше 2000 детей своими руками попробовали запустить самодельную самую простую ракету на мастер-классе, который организовала Noosphere. Это позволяет рассчитывать на прирост количества молодых энтузиастов в ракетомоделировании.

Экосистема Noosphere позволяет работать с детьми от 3 лет через конкурс рисунков на космические тематики, соревнования и мастер-классы по робототехнике, студентами в стенах Noosphere Engineering School, начинающими инженерами и предпринимателями в ходе проведения конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge и профессионалами в рамках компаний-меценатов общественной организации, таких как EOS DA, SETS, Firefly Aerospace и многими другими. Таким образом, Noosphere стремится создать благодатную среду для развития инженерных стартапов и притягивает молодые умы к изучению космоса. Другими словами, тех энтузиастов, которые в будущем смогут стать специалистами аэрокосмической отрасли, проектировать и запускать летальные аппараты.