Об этом Кадыров написал в Telegram.

Так, Кадыров опубликовал видео 2018 года, в котором Зеленский в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что извинялся за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни.

Теперь Кадыров требует подтверждения извинений от Зеленского. “Если же нет, то вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили!” – подчеркнул Кадыров.

Чеченский лидер назвал Зеленского нечестным и изворотливым – это касается обещаний “покончить с войной в Донбассе”.

“Я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?”.

А еще Кадыров призвал Зеленского “выстроить правильные, добрососедские отношения с великой Россией”.