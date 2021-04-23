Range Rover, яким користувалися герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Міддлтон, виставлять на аукціон.

Про це повідомляє журнал Hello.

Очікується, що вартість авто складе від 30 000 до 40 000 фунтів стерлінгів (1,5 мільйона гривень).

Позашляховик Range Rover Vogue SE 2013 року з самого початку був наданий принцу Вільяму і Кейт через Land Rover для особистого користування – в тому ж році, коли вони вітали свою першу дитину, принца Джорджа.

Автомобіль повинен піти з молотка 22 травня в рамках травневого аукціону Bonhams MPH в Бістер, Оксфордшир.

Range Rover представлений в колірній гамі “балтійський синій” з обробкою шкірою Almond і Espresso.

Автомобіль має невеликий пробіг (38 420 миль) і оснащений 20-дюймовими легкосплавними дисками, передніми і задніми сидіннями з підігрівом, аудіосистемою Meridian і навіть холодильником для напоїв.

Крім того, Range Rover також оснащений рядом комплектів безпеки, включаючи ABS, додаткові шторки і подушки безпеки для грудної клітини, а також рядом електронних засобів допомоги водієві, таких як система стабілізації і система екстреного гальмування.