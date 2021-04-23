Про це повідомляє журнал Hello.
Очікується, що вартість авто складе від 30 000 до 40 000 фунтів стерлінгів (1,5 мільйона гривень).
Позашляховик Range Rover Vogue SE 2013 року з самого початку був наданий принцу Вільяму і Кейт через Land Rover для особистого користування – в тому ж році, коли вони вітали свою першу дитину, принца Джорджа.
Автомобіль повинен піти з молотка 22 травня в рамках травневого аукціону Bonhams MPH в Бістер, Оксфордшир.
Range Rover представлений в колірній гамі “балтійський синій” з обробкою шкірою Almond і Espresso.
Автомобіль має невеликий пробіг (38 420 миль) і оснащений 20-дюймовими легкосплавними дисками, передніми і задніми сидіннями з підігрівом, аудіосистемою Meridian і навіть холодильником для напоїв.
Крім того, Range Rover також оснащений рядом комплектів безпеки, включаючи ABS, додаткові шторки і подушки безпеки для грудної клітини, а також рядом електронних засобів допомоги водієві, таких як система стабілізації і система екстреного гальмування.
- Молодшій дитині Кейт Міддлтон і принца Вільяма сьогодні виповнюється 3 роки, і горді батьки відзначили цю подію, опублікувавши нову фотографію принца Луї.