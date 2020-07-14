Украина в данный момент не может согласиться с утверждением иранской стороны, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Иране в результате человеческой ошибки.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, слишком рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета”, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заверил, что Иран в любом случае будет отвечать за содеянное в соответствии с международным правом.

“Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось”, – отметил Кулеба.

Он также проинформировал, что иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля этого года.

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Кроме того, министр напомнил, что на следующей неделе во Франции должна проходить расшифровка “черных ящиков” самолета МАУ. В ней примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

“Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап – это расшифровка “черных ящиков”, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины”, – рассказал Кулеба.

(На видео – с 9:20)