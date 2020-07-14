Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, слишком рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета”, – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД заверил, что Иран в любом случае будет отвечать за содеянное в соответствии с международным правом.
“Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось”, – отметил Кулеба.
Он также проинформировал, что иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля этого года.
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Кроме того, министр напомнил, что на следующей неделе во Франции должна проходить расшифровка “черных ящиков” самолета МАУ. В ней примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.
“Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап – это расшифровка “черных ящиков”, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины”, – рассказал Кулеба.
(На видео – с 9:20)
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.
- Иран выплатит компенсации членам семей иностранных граждан, которые погибли в сбитом самолете украинских авиалиний.