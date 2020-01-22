Brexit обошелся Великобритании почти в ту же сумму, что и все общие взносы Соединенного Королевства в Евросоюз.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная на немецком портале статистики Statista.

В не столь отдаленном будущем Brexit будет стоить даже больше, чем все платежи Великобритании в бюджет ЕС за последние 47 лет, отмечается на портале.

Анализ Bloomberg Economics, проведенный Business Insider, показал, что экономические потери из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз уже достигли 130 млрд фунтов стерлингов, и ожидается, что к концу этого года эта цифра вырастет до 203 млрд фунтов стерлингов.

С 1973 года общий объем платежей Великобритании в бюджеты ЕС составил 215 миллиардов фунтов стерлингов с учетом инфляции в соответствии с данными Библиотеки Палаты общин.