Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная на немецком портале статистики Statista.
В не столь отдаленном будущем Brexit будет стоить даже больше, чем все платежи Великобритании в бюджет ЕС за последние 47 лет, отмечается на портале.
Анализ Bloomberg Economics, проведенный Business Insider, показал, что экономические потери из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз уже достигли 130 млрд фунтов стерлингов, и ожидается, что к концу этого года эта цифра вырастет до 203 млрд фунтов стерлингов.
С 1973 года общий объем платежей Великобритании в бюджеты ЕС составил 215 миллиардов фунтов стерлингов с учетом инфляции в соответствии с данными Библиотеки Палаты общин.
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года добавится еще 70 миллиардов фунтов.
- Ранее премьер Великобритании пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.