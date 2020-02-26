Об этом он написал в Instagram.

По его словам, коронавирус – это не иностранная угроза, а человеческая.

“Коронавирус – это не иностранная угроза, а человеческая. Расизм и ксенофобия, направленные на азиатские общины, не защитят нас от вируса, который, в свою очередь, не подвергает дискриминации по расовому, половому признаку или цвету кожи.

Теперь, более чем когда-либо, мы должны сказать во всеуслышание, чтобы воздать должное мужеству и стойкости тех, кто очень сильно пострадал; наше понимание отрицания неправды, подпитанное безразличием, и наше сочувствие в борьбе с растущей ненавистью, наносит больше вреда, чем любая болезнь.

Мы не будем свидетелями оскорблений и плохого обращения. Мы и впредь будем голосом и будем поддерживать маргинализованные сообщества и бизнес, мы будем союзником перед лицом враждебности и отвращения, и мы будем неустанно бороться за человечество. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы распространять любовь, единство и общность”.