Об этом он написал в Instagram.
По его словам, коронавирус – это не иностранная угроза, а человеческая.
“Коронавирус – это не иностранная угроза, а человеческая. Расизм и ксенофобия, направленные на азиатские общины, не защитят нас от вируса, который, в свою очередь, не подвергает дискриминации по расовому, половому признаку или цвету кожи.
Теперь, более чем когда-либо, мы должны сказать во всеуслышание, чтобы воздать должное мужеству и стойкости тех, кто очень сильно пострадал; наше понимание отрицания неправды, подпитанное безразличием, и наше сочувствие в борьбе с растущей ненавистью, наносит больше вреда, чем любая болезнь.
Мы не будем свидетелями оскорблений и плохого обращения. Мы и впредь будем голосом и будем поддерживать маргинализованные сообщества и бизнес, мы будем союзником перед лицом враждебности и отвращения, и мы будем неустанно бороться за человечество. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы распространять любовь, единство и общность”.
Его поддержал непальско-американский модельер Прабал Гурунг: “Наши голоса против ненависти и ксенофобии, наше единство и солидарность, проявленные с грацией, сочувствием, добротой и чистым, ясным чувством достоинства, поведают миру, что нам нужно бороться с вирусом, а не с людьми”.
Филлип Лим – американский модельер китайского происхождения, чьи родители иммигрировали в Америку из Таиланда во время геноцида в Камбодже. Лим был соучредителем и работал в лос-анджелесском модном лейбле Development с 2000 по 2004 год. Осенью 2005 года он стал соучредителем Phillip Lim с другом и деловым партнером Вэнь Чжоу, став креативным директором компании. Лим добился как критического, так и коммерческого успеха своей одноименной линией. В 2012 году он был удостоен награды Совета Swarovski за мужскую одежду.
- Ранее сообщалось, что эпицентром вспышки коронавируса в Европе является Италия – более 150 инфицированных и шесть погибших. Тревога по поводу болезни разжигает в этой стране истерию и дискриминацию в отношении китайцев.