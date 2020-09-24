Протесты против расовой дискриминации в Луисвилле (штат Кентукки) переросли в стрельбу. За прошедшие сутки в городе ранили двух полицейских.

Об этом сообщают американские СМИ.

Протесты начались после оглашения судебного решения по делу об убийстве медсестры Бреонны Тейлор местными офицерами полиции.

Кто такая Бреонна Тейлор

Бреонна Тейлор погибла, когда сотрудники полиции ворвались ночью в ее дом. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была информация, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор.

Офицеры получили разрешение на обыск без предупреждения. Когда они посреди ночи выбили дверь, молодой человек Бреонны – Кеннет Уолкер решил, что их грабят, и открыл огонь из своего оружия. По данным полиции, в результате выстрела был ранен один правоохранитель. После этого копы тоже открыли огонь, выстрелив 20 раз. 8 пуль попали в Бреонну, в результате чего она погибла. Наркотики в доме так и не нашли.

Семья Тейлор подала иск через два месяца после ее убийства, требуя предъявить обвинения в неправомерной смерти, чрезмерной силе и грубой халатности. 21 мая офис ФБР в Луисвилле объявил о начале расследования обстоятельств смерти Бреонны.

Отмечается, что со времени этих официальных заявлений в деле Тейлор было мало изменений. Трое офицеров, участвовавших в стрельбе в ее доме, по-прежнему находятся в отпуске и никакие обвинения им предъявлены не были.

Имя Тейлор стало неотъемлемой частью недавних протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, и некоторые из демонстраций были посвящены ее памяти. Во время акции протеста в Луисвилле 26 мая с участием друзей и семьи Тейлор демонстранты стояли возле дома мэра Грега Фишера и требовали ареста офицеров, причастных к ее убийству.

Решение суда

Суд Луисвилля признал виновным только одного офицера “в создании угрозы жизни гражданских”. Еще двое полицейских обвинений так и не получили. Это вызвало волну возмущения жителей города.

Протесты в Луисвилле

За время протестов в городе ранили двух полицейских. На данный момент их жизням ничего не угрожает, а подозреваемый в нападении на силовиков находится под стражей.

В городе объявили чрезвычайное положение и ввели нацгвардию.

Как сообщает СВС, кульминация протестов пришлась на вечер среды.

Протесты в память о Тейлор поддержали американцы и в других штатах.

В Fox News сообщили, что исполняющий обязанности шефа городской полиции Роберт Шредер принял решение о введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

Он пояснил свое решение тем, что необходимо иметь достаточное количество сотрудников для обеспечения безопасности в городе. Принятие таких мер означает, что полицейские будут работать сверхурочно и без выходных.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.