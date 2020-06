Об этом сообщает агентство Reuters.

Беспорядки начались после того, как завершилась акция протеста против расизма и полицейского насилия, на которую собралось около 10 тысяч участников.

В результате столкновений с демонстрантами полиция применила слезоточивый газ и использовала водяную пушку. Демонстранты в свою очередь забросала правоохранителей камнями. В результате были повреждены магазины и несколько автомобилей полицейских.

На опубликованных видео видно, что мародеры разбивали полицейские автомашины, закидывали полицейских камнями и бутылками, а также били витрины и громили магазины.

Looting and rioting on a grand scale has now started in #Brussels #Belgium after today’s #BlackLivesMatter protest. Looting and rioting in Brussels, Paris, Berlin, London and Stockholm. No looting in Warsaw, Prague & Budapest… Very mysterious isn’t it🤔 pic.twitter.com/k0k8lQKaJQ

— BasedPoland (@BasedPoland) June 7, 2020