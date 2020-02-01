По состоянию на субботу, 1 февраля, по меньшей мере 259 человек погибли от коронавируса nCoV-2019, который распространяется из Китая. В целом, инфицированы порядка 11 тысяч 791 человек.

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Национальный комитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что количество умерших от коронавируса достигло 259 человек. Таким образом, за сутки погибли 46 человек.

Исследователи из Гонконга допускают, что на самом деле количество инфицированных коронавирусом может быть больше и достигать примерно 75 тысяч 815 человек.

Большинство из этих случаев были зарегистрированы в материковом Китае.

Распространение коронавируса в мире

В Великобритании заявили о подтверждении двух случаев китайского атипичного коронавируса.

По словам главного врача Англии Криса Уитти, двое инфицированных коронавирусом являются членами одной семьи.

Китайца, который прилетел из города Ухань, госпитализировали с подозрением на коронавирус в польском Вроцлаве.

31-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу по причине недомогания. Он сообщил, что уже много лет живет в Польше, однако часто путешествует по Китаю и Европе. 23 января он вернулся из Уханя во Вроцлав.

Мужчину госпитализировали в изолированную палату, а образцы крови отправили на анализ в лабораторию в Берлин.

На территории России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса из Китая: в Забайкалье и Тюменской области.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова сообщила, что заболевшие – граждане Китая.

“Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая”, – отметила Голикова.

Она уточнила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй (если те изъявят такое желание).

В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом.

Седьмой случай заболевания коронавирусом в Ухане был подтвержден Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в штате Калифорния инфицированным оказался взрослый мужчина. Он стал третьим заболевшим в этом штате.

Также есть один случай в штате Вашингтон, один в Аризоне и два в Иллинойсе.

В связи с распространением вируса, администрация Трампа объявила о запрете на поездки за границу для тех, кто был в Китае в течение последних 14 дней.

Запрет уже вступил в силу.

Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального, четвертого, уровня, из-за распространения коронавируса.

“Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане, Китай… Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая”, – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение атипичного китайского коронавируса nCoV.

В штаб по недопущению распространения китайского атипичного коронавируса должны войти представители Минобразования, Минздрава, Минобороны, МВД, Мининфраструктуры, а также других организаций и служб.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил ряду министерств и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

“Поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению появления и распространения в Украине нового коронавируса из Китая. В Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. Дополнительно МИД, ГСЧС, Минобороны и Мин. инфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции”, — написал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 51 гражданин Украины не может выехать из закрытого на карантин китайского города Ухань, где впервые был зафиксирован новый коронавирус.

“Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории Китайской народной республики. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухань — ред.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают”, — заявил Данилов.

31 января в Украину из Китая, где наблюдается эпидемия нового коронавируса, вернулись более 200 граждан. Они “находятся на контроле” у СБНО.