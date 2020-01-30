По состоянию на 30 января 2020 года по меньшей мере 170 человек умерли от коронавируса и более 7700 случаев заболевания являются подтвержденными на материковом Китае.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Так, в китайских городах почти 60 миллионов человек находятся под частичным или полным запретом выезда.

За пределами Китая известно о 91 подтвержденном случае заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Более 7 тысяч заболевших в Китае

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в Китае было подтверждено не менее 7 711 случаев заболевания коронавирусом. 170 подтвержденных смертей на конец среды.

Таким образом со вторника количество случаев заражения увеличилось на 1737 случаев, а число смертей на 38.

В Тибете подтвердили первый случай коронавируса. Во всех 31 провинциях материкового Китая в настоящее время зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Три японца, эвакуированные из Уханя, заболели вирусом

У троих японцев, эвакуированных из Уханя, обнаружен коронавирус. Только у одного из пациентов температура, у двух других симптомы отсутствуют. В настоящее время они находятся на карантине в Токио.

Японские власти вывезли более 400 своих граждан из Уханя.

Статистика по странам

Таиланд сообщил о 14 случаях заражения;

в Японии 11;

Гонконг и Сингапур имеют по 10 случаев;

Тайвань – восемь;

в Австралии, Малайзии и Макао по семь человек заболели;

во Франции – пять;

Южная Корея, Германия и Объединенные Арабские Эмираты имеют по 4 случая;

в Канаде их три;

во Вьетнаме – два;

Индия, Филиппины, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка и Финляндия имеют по одному случаю.

За пределами Китая не было зарегистрировано ни одной смерти.

Австралия планирует изолировать граждан на отдаленном острове

Власти Австралии будут помещать на карантин своих граждан, эвакуированных из Уханя. Для этого выбрали остров Рождества – в 2000 милях от побережья материковой Австралии. Карантин будет длиться две недели.

Стоит отметить, что на этом острове находится лагерь для нелегальных мигрантов и просители убежища.

Россия закрывает границу с Китаем

Россия закрывает границу с Китаем и прекратит выдачу электронных виз гражданам Китая. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Карта распространения коронавируса

Международное информагентство BNO News опубликовало карту распространения nCoV 2019. Данные обновляются в режиме реального времени:

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.