#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Так, в китайских городах почти 60 миллионов человек находятся под частичным или полным запретом выезда.

За пределами Китая известно о 91 подтвержденном случае заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Более 7 тысяч заболевших в Китае

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в Китае было подтверждено не менее 7 711 случаев заболевания коронавирусом. 170 подтвержденных смертей на конец среды.

Таким образом со вторника количество случаев заражения увеличилось на 1737 случаев, а число смертей на 38.

В Тибете подтвердили первый случай коронавируса. Во всех 31 провинциях материкового Китая в настоящее время зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Wuhan, China

Фото: Hector Retamal/Agence France-Presse — Getty Images

Три японца, эвакуированные из Уханя, заболели вирусом

У троих японцев, эвакуированных из Уханя, обнаружен коронавирус. Только у одного из пациентов температура, у двух других симптомы отсутствуют. В настоящее время они находятся на карантине в Токио.

Японские власти вывезли более 400 своих граждан из Уханя.

Статистика по странам

Таиланд сообщил о 14 случаях заражения;

в Японии 11;

Гонконг и Сингапур имеют по 10 случаев;

Тайвань – восемь;

в Австралии, Малайзии и Макао по семь человек заболели;

во Франции – пять;

Южная Корея, Германия и Объединенные Арабские Эмираты имеют по 4 случая;

в Канаде их три;

во Вьетнаме – два;

Индия, Филиппины, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка и Финляндия имеют по одному случаю.

За пределами Китая не было зарегистрировано ни одной смерти.

Фото: China Daily, via Reuters

Австралия планирует изолировать граждан на отдаленном острове

Фото: Mick Tsikas/EPA, via Shutterstock

Власти Австралии будут помещать на карантин своих граждан, эвакуированных из Уханя. Для этого выбрали остров Рождества – в 2000 милях от побережья материковой Австралии. Карантин будет длиться две недели.

Стоит отметить, что на этом острове находится лагерь для нелегальных мигрантов и просители убежища.

Россия закрывает границу с Китаем

Россия закрывает границу с Китаем и прекратит выдачу электронных виз гражданам Китая. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Карта распространения коронавируса

Международное информагентство BNO News опубликовало карту распространения nCoV 2019. Данные обновляются в режиме реального времени:

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.