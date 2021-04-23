Про це сам актор проговорився в ефірі австралійського радіошоу “Joy Breakfast with The Murphys”, інформує телеканал Sky News.

Чутки про участь актора в новій частині франшизи ходили вже протягом кількох тижнів. Вони виникли після того, як минулого місяця Кроу помітили в компанії інших акторів-учасників “Тора 4” в Австралії, де відбуваються зйомки кінострічки.

І ось нарешті Кроу підтвердив, що приєднався до акторського складу фільму “Тор 4” (“Тор: Кохання та грім”) і виконає роль давньогрецького бога Зевса.

У розмові з ведучим актор повідомив, що вже востаннє вирушить на знімальний майданчик фільму.

“Я сяду на свій велосипед. Я поїду на студію Disney, і близько 9:15 стану Зевсом. Це для “Тора”. Це буде мій останній день в ролі Зевса, і я проведу його як слід!” – заявив Рассел Кроу.

Чи буде роль Кроу в “Торі 4” значною, поки що невідомо, оскільки творці стрічки тримають в секреті сюжетні лінії. Як зазначає Sky News, роль Зевса у кінострічці може бути епізодичною.

“Тор: Кохання та грім” (“Thor: Love and Thunder”) – майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про Тора. Це персонаж, створений на основі образу однойменного бога з германо-скандинавської міфології.

Головну роль Тора в четвертій частині франшизи, як і в попередніх, виконає Кріс Гемсворт. До своїх ролей також повернуться Тесса Томпсон (Валькірія) і Наталі Портман (Джейн Фостер).

Крістіан Бейл зіграє роль головного лиходія фільму – Горра Убивці богів.

Сценаристом і режисером стрічки знову буде Тайка Вайтіті.

Стрічка повинна вийти на екрани в травні 2022 року.