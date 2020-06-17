Завершить расследование катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране можно и без расшифровки бортовых самописцев, поскольку есть и другие способы получения доказательств.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Дипломат пояснил, что существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео и аудио данные из ракетных комплексов, откуда были запущены эти ракеты.

“Если вдруг “черных ящиков” не будет, трагедии не произойдет, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину”, – подчеркнул он.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.