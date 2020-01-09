В министерстве внутренних дел объяснили, какую роль в расследовании катастрофы Boeing 737 компании МАУ в Тегеране, Иран, будут выполнять украинские правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По словам директора департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранителей других стран. Расследование дела в Украине было поручено Нацполиции.

“Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. … В соответствии с решением Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины”, — объяснил он.

Также Шевченко рассказал, в чем будет заключаться работы украинских следователей. Так на территории Ирана они будут привлекаться к проведению процессуальных действий и изъятию вещественных, которые в последующем могут быть исследованы на территории Украины. Помимо этого, они смогут выполнять консультативную миссию по проведению осмотра места трагедии, организации проведения лабораторных исследований (в том числе к получению генетической информацией для идентификации погибших).

На территории Украины правоохранителям предстоит проверить технические характеристики борта, процедуру его закупки и сервисного обслуживания, состояние экипажа, количество часов лету, проведение инструктажей. Также они должны будут организовать отбор биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) погибших. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.