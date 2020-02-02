Экс-директора по маркетингу компании L Brands, который владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret, Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах и запугивании моделей.

Об этом говорится в расследовании The New York Times (NYT).

При подготовке этого расследования журналисты издания поговорили с более чем 30 бывшими и нынешними руководителями, сотрудниками, подрядчиками и моделями бренда.

Отмечается, что в 1995 году Разек начал проводить модные показы Victoriaʼs Secret Fashion Show с участием моделей-“ангелов”. По словам источников NYT, он постоянно напоминал моделям Victoriaʼs Secret, что их карьера находится в его руках.

Фото: Лесли Векснер (слева) и Эд Разек / Astrid Stawiarz/Getty Images for Fragrance Foundation

Модель Алисса Миллер, работавшая на показах Victoriaʼs Secret, заявила, что Разек источал “токсичную маскулинность”. Его отношение к моделям она описала фразой: “Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить”.

Еще три собеседника The New York Times заявили, что во время кастингов Разек просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у себя на коленях.

Некоторые женщины, которые жаловались, подвергались мести. Одна из них, Энди Муиз, рассказала, что Victoria’s Secret перестала нанимать ее на показы мод после того, как она отказалась от “ухаживаний” Разека. Так, девушка была приглашена на ужин в 2007 году, когда ей было 19 лет. По пути в ресторан Разек попытался поцеловать ее, но она отвернулась. После ужина он несколько месяцев предлагал девушке поехать в путешествие.

“Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте”, — говорилось в одном из электронных писем (они есть в распоряжении The New York Times).

Муиз вежливо отклоняла приглашения Разека, а в 2008 году ей впервые за четыре года отказали в участии в Victoriaʼs Secret Fashion Show.

Фото: Энди Муиз в 2007 году / Carlo Buscemi/WireImage

В 2018 году во время примерки белья перед Victoriaʼs Secret Fashion Show Разек, по словам трех свидетелей сцены, заявил известной модели Белле Хадид: “Забудь о трусиках” — и начал рассуждать про ее грудь. На той же примерке Разек, по словам трех собеседников NYT, положил руку на промежность другой модели (в этот момент она была в белье Victoriaʼs Secret).

Также в октябре 2019 года один из топ-менеджеров Victoriaʼs Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека, рассказали пять источников NYT. На следующий день Митро отправили в отпуск, а позднее заплатили ей компенсацию. Аналогичным образом закончилась жалоба на Скотта Разека — сына Эда Разека, который тоже работал в Victoriaʼs Secret.

Фото: Разек за кулисами на показе мод 2014 года / Bloomberg

Эд Разек заявил, что обвинения в его адрес “категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста”.

“Обвинения категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста. Мне повезло работать с бесчисленными моделями мирового класса и талантливыми профессионалами, и я горжусь взаимным уважением, которое мы испытываем друг к другу”, – заявил в электронном письме Разек.

NYT обращает внимание, что сексуально эксплуатировать моделей Victoriaʼs Secret пытался не только Эд Разек, но и финансист Джеффи Эпштейн, которого позднее обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и который покончил с собой в тюрьме.