Об этом на пресс-конференции заявила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
По ее словам, профильный комитет отложил рассмотрение законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
“Мы обсуждаем этот законопроект в комитете. Вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля”, – отметила Рожкова.
Она также добавила, что принятие данного закона принципиально из-за договоренностей с Международным валютным фондом.
Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.
- Накануне Кабинет Министров Украины подал в Парламент законопроект о запрете возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.