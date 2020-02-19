На записи, обнародованной в Telegram-канале “Трубу прорвало”, они обсуждают необходимость привлечь к ответственности всех, кто “расстреливал” милиционеров на Майдане во время Революции достоинства.

Встреча состоялась 16 августа.

Андрея Курись называют “человеком Портнова”, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Труба: что делать с делами Майдана? Есть два варианта: первый вариант – это сугубо дела, которые касаются Майдана, оставить в отделе Генеральной прокуратуры.

Курись: это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать…

Труба: переходные, наверное, положение. Или если передавать их сюда решить вопрос с переходом следователей.

Курись: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать?

Труба: Никогда.

Курись: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идеи для того чтоб уровнять у нас все, надо принять закон об амнистии, с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По-другому я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть… Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек.

Труба: да, где-то так.

Курись: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем… Тоже, мне кажется, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.