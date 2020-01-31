31 января, в 23:00, состоится Brexit: Великобритания покинет Европейский союз. Премьер-министр Борис Джонсон обратится к нации за час до исторического события, приветствуя "рассвет новой эры".

Об этом сообщает Sky News.

Перед обращением Джонсон проведет заседание кабинета министров в Сандерленде – городе, в котором более 60 % населения поддержали Brexit на референдуме ЕС в июне 2016 года.

Улицу, где находится здание правительства, Даунинг-стрит, украсили гирляндами, национальными флагами, флагами профсоюзов.

В 19:00 сегодня в Брюсселе британский флаг “Юнион Джек” будет снят со здания Евросовета, и перенесен в ту часть, где находятся флаги стран, которые не являются членами ЕС. Европарламент планирует перенести и разместить один из своих британских флагов в Дом европейской истории.

Обращение Джонсона к нации состоится в 22:00. Он считает, что его обращение “объединит страну”.

“Это момент, когда рассвет и занавес поднимаются для нового акта. Это момент реального национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не признаем, что ваши жизненные шансы – жизненные шансы вашей семьи – должны зависеть от того, в какой части страны вы выросли. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и возвышаться”, – заявит он.

После этого, с 1 февраля, начнется переходной период, необходимый для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

На протяжении переходного периода Британия продолжит применять европейское законодательство, но больше не будет представлена в институциях Евросоюза.

Продлить этот период можно только один раз – на один или два года. Для этого сторонам надо согласовать детали до 1 июля 2020 года.