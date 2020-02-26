Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального Института Рака МОЗ Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство было открыто в связи с публикацией в СМИ информации народного депутата Украины о том, что руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с “нужными” поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет до 199 тысяч гривен, что позволяет избежать проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон.

“По данному факту столичной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере). Досудебное расследование будет осуществлять следственное управление ГУ ЧП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева”, — отметили в ведомстве.

Накануне народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова сообщила, что в Национальной институте рака закупают продукты по завышенным в два раза ценам.

“225 гривен за килограмм говядины — это не ценник на стейк в элитном супермаркете столицы, а цена, по которой закупает мясо Национальный институт рака. Другие продукты тоже покупаются по завышенным в 2 раза ценам, в то время, как денег больнице не хватает даже на основные лекарства”, — написала она в Facebook.