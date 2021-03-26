Ратушный: Я был на акции, но близко к двери здания ОП не подходил

Представитель движения "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный, которого обвинили в хулиганстве "с применением заранее заготовленного предмета для телесных повреждений" на акции протеста под Офисом президента 20 марта, отрицает свою вину.

Об этом он сообщил в интервью #Буквам.

“Следствие написало, что я бросил файер в здание. Филимонова же обвинили в том, что он поджег файер и таким образом дал команду другим хулиганить. Я был на акции. Близко к двери здания ОП не подходил, но видел, что Филимонов призывал протестующих не бить окна и не бить полицейских. И у полиции это должно быть на оперативном видео. Но если они его обнародуют – то амплуа неонацистов-радикалов развалится. И останутся только необоснованные подозрения, которые почти идентичны и отличаются разве что фамилиями подозреваемых”, – заявил Ратушный.

Также активист прокомментировал заявления МВД о том, что митинг под ОПУ организовали политики.

“Смотрите, когда представители власти такое говорят – они и дальше провоцируют конфликты. Если они скажут, что акцию организовали люди, которые недовольны состоянием правоохранительной и судебной системы, им придется говорить о реформах. О том, что люди без доказательств сидят за решеткой и за это должен кто-то ответить. Конечно, проще сказать: “Это организовал Петр Порошенко, он хочет захватить власть, давайте об этом поговорим”, – сказал он.

Ратушный сравнил происходящее с ними с пресс-конференцией по делу Шеремета “на минималках”.

“Смотрите. В субботу я пошел на акцию, где не делал ничего противозаконного. Потом я узнал, что задержали одного из участников, и поехал под Печерский райотдел. Там от бывшего “Беркута”, а ныне полка полиции особого назначения получил ушибы мягких тканей и поехал домой. А на утро на сайтах-помойках Днепра появились новости со ссылкой на Telegram-каналы, которые я связываю с Геннадием Корбаном, что “советник Виталия Кличко Роман Ратушный рисовал свастику на ОП”. И эту историю пытались разгонять несколько дней. Думаю, чтобы создать мне амплуа неонациста, который может и должен посидеть в тюрьме.

Потом Антон Геращенко опубликовал видео сомнительного качества, на котором трудно что-то разглядеть. В этом видео возле человека с закрытым лицом, который на меня не похож вообще, поставили мое фото с другой акции и написали, что это Роман Ратушный. После этого журналисты выпустили новости “Стало известно, кому готовят подозрения за акцию на Банковой”. Я в тот же день дал опровержение. Отправил Геращенко письмо-претензию о том, чтобы он опроверг свою клевету. Потому что он забывает, что теперь он не просто “говорящая голова” Авакова, а чиновник, заместитель министра. И в своих действиях он должен руководствоваться законами. Во вторник мы должны были быть с ним на одном эфире на ТРК “Украина”. Но Геращенко туда не пришел. Зато на выходе из студии меня ждали следователи с подозрением в хулиганстве. Судя по тексту подозрения, там целые абзацы скопированы из подозрений другим участникам акции. Из доказательств, которые я успел увидеть, – слова полицейских и скриншоты с того же видео, опубликованного Геращенко”, – рассказал Ратушный.

Напомним, что Романа Ратушный обвиняют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Для него требуют круглосуточный домашний арест.