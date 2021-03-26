Ратушный: Я был на акции, но близко к двери здания ОП не подходил

Об этом он сообщил в интервью #Буквам.
“Следствие написало, что я бросил файер в здание. Филимонова же обвинили в том, что он поджег файер и таким образом дал команду другим хулиганить. Я был на акции. Близко к двери здания ОП не подходил, но видел, что Филимонов призывал протестующих не бить окна и не бить полицейских. И у полиции это должно быть на оперативном видео. Но если они его обнародуют – то амплуа неонацистов-радикалов развалится. И останутся только необоснованные подозрения, которые почти идентичны и отличаются разве что фамилиями подозреваемых”, – заявил Ратушный.
Также активист прокомментировал заявления МВД о том, что митинг под ОПУ организовали политики.
“Смотрите, когда представители власти такое говорят – они и дальше провоцируют конфликты. Если они скажут, что акцию организовали люди, которые недовольны состоянием правоохранительной и судебной системы, им придется говорить о реформах. О том, что люди без доказательств сидят за решеткой и за это должен кто-то ответить. Конечно, проще сказать: “Это организовал Петр Порошенко, он хочет захватить власть, давайте об этом поговорим”, – сказал он.
Ратушный сравнил происходящее с ними с пресс-конференцией по делу Шеремета “на минималках”.
“Смотрите. В субботу я пошел на акцию, где не делал ничего противозаконного. Потом я узнал, что задержали одного из участников, и поехал под Печерский райотдел. Там от бывшего “Беркута”, а ныне полка полиции особого назначения получил ушибы мягких тканей и поехал домой. А на утро на сайтах-помойках Днепра появились новости со ссылкой на Telegram-каналы, которые я связываю с Геннадием Корбаном, что “советник Виталия Кличко Роман Ратушный рисовал свастику на ОП”. И эту историю пытались разгонять несколько дней. Думаю, чтобы создать мне амплуа неонациста, который может и должен посидеть в тюрьме.
Потом Антон Геращенко опубликовал видео сомнительного качества, на котором трудно что-то разглядеть. В этом видео возле человека с закрытым лицом, который на меня не похож вообще, поставили мое фото с другой акции и написали, что это Роман Ратушный. После этого журналисты выпустили новости “Стало известно, кому готовят подозрения за акцию на Банковой”. Я в тот же день дал опровержение. Отправил Геращенко письмо-претензию о том, чтобы он опроверг свою клевету. Потому что он забывает, что теперь он не просто “говорящая голова” Авакова, а чиновник, заместитель министра. И в своих действиях он должен руководствоваться законами. Во вторник мы должны были быть с ним на одном эфире на ТРК “Украина”. Но Геращенко туда не пришел. Зато на выходе из студии меня ждали следователи с подозрением в хулиганстве. Судя по тексту подозрения, там целые абзацы скопированы из подозрений другим участникам акции. Из доказательств, которые я успел увидеть, – слова полицейских и скриншоты с того же видео, опубликованного Геращенко”, – рассказал Ратушный.
Напомним, что Романа Ратушный обвиняют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Для него требуют круглосуточный домашний арест.
Акция под Офисом президента 20 марта: что известно
20 марта в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
После акции полицейские объявили о подозрении в хулиганстве 5 участникам. Ратушный стал 6-ым.
24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю.
По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда, как и Строканя, отправили под домашний арест.
- Также в среду, 24 марта, должно было состояться заседание по избранию меры пресечения лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову. Его перенесли из-за неявки судьи в Печерском райсуде.