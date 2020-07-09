Фестиваль анимации "РавликФест" приглашает детей и подростков подавать работы на Всеукраинский конкурс анимационных работ "Анимация против пандемии".

Целью и темой конкурса является исследование и демонстрация того, как карантин и изоляция влияют на людей, положительные вещи все равно остаются актуальными, и как дети остаются собой и помогают взрослым и друзьям меньше паниковать и адаптироваться к новым условиям.

На конкурс принимаются работы на следующие темы: “Рассказываем взрослым, почему не стоит паниковать”, “Чем заняться на карантине”, “Изоляция для меня это – … “, “На карантине – на позитиве”. Для тех, кому эти темы будут тесные, есть дополнительная тема “Я так вижу”.

Главное условие – раскрыть общую тему конкурса. Ограничений в техниках нет. Адекватная помощь родителей не запрещается.

Как подать работу?

Имейте возраст 5-16 лет.

Создайте анимацию на одну из тем. Любая техника, материалы и продолжительность. Главное раскрыть тему.

Разместите мультфильм в соцсетях на ваш выбор (Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Vimeo, Coub, Другие), добавьте хэштег равликфест2020.

Заполните анкету со ссылкой на ваше видео.

Не паникуйте!

Уточнение для родителей

Возраст безопасной регистрации для соцсетей выше, чем возраст участия в конкурсе. Если возраст ребенка не подходит для соцсетей, пожалуйста, помогите ему и разместите работу из своего аккаунта. Не рискуйте безопасностью ребенка и не нарушайте правил платформ.

Конечный срок подачи работ 20 июля 2020 года.

В жюри вошли аниматоры, художники и активисты Украине. Поэтому присылайте мультфильмы, побеждайте и получайте подарки за лучшие работы.

Организатор конкурса Фестиваль анимации “РавликФест”.

Партнеры конкурса Международный фонд “Видродження“, Школа анимации Pause to Play, Blue Carrot Animation Studio, Aztec Animation, Знай Наших, Фестиваль социальной рекламы Molodiya, Буквы.