Об этом он рассказал в интервью #Буквам, комментируя соответствующие обвинения со стороны народного депутата восьмого созыва Татьяны Черновол.

В частности, Черновол опубликовала фото нардепа с символикой общественной организации Медведчука “Украинский выбор”.

По словам Качуры, единственное, что его связывало с “Украинским выбором”, – это совместная акция по раздаче контрацептивов в студенческие годы.

“Она написала, что я во время Евромайдана возглавлял центральную организацию “Украинский выбор” вместо Медведчука. Полный абсурд. Я предоставил документы, что я никогда не был руководителем этой партии, никакого отношения не имею. По каждому пункту я сделал извлечения из реестров государственных, в которых точно все указано. По поводу этой фотографии – я подтвердил то, что когда-то в студенческие годы в 2011-2012 году мы раздавали методы контрацепции – презервативы простыми словами – для студентов. То есть, когда “Украинский выбор” появился, никто тогда не знал, не было оккупации Крыма и всего остального, что сформировало отношение в обществе к этой организации. И мы со своей организацией – у меня была “Объединенная молодежь Украины” – вместе вышли на одну акцию с их молодежной организацией и сделали совместное фото на фоне университета. Все. А они начали писать, что я руководил партией”, – подчеркнул Качура.

Нардеп уточнил, что в “Украинском выборе”, согласно реестру, “руководитель никогда не менялся”.