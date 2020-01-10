Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео был согласован график двусторонних контактов между странами на высшем уровне.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

В частности, был согласован визит госсекретаря США в Украину в конце января.

“Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января”, – подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что визит Помпео в нашу страну изначально планировался на 3 января, но был перенесен из-за массовых протестов в Ираке. Тогда было обнародовано сообщение, что госсекретарь США вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

В ходе сегодняшнего разговора Зеленский и Помпео также обсудили ход расследования катастрофы украинского самолета возле Тегерана.

Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.