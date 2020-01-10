Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
В частности, был согласован визит госсекретаря США в Украину в конце января.
“Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января”, – подчеркивается в сообщении.
Стоит отметить, что визит Помпео в нашу страну изначально планировался на 3 января, но был перенесен из-за массовых протестов в Ираке. Тогда было обнародовано сообщение, что госсекретарь США вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.
В ходе сегодняшнего разговора Зеленский и Помпео также обсудили ход расследования катастрофы украинского самолета возле Тегерана.
Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.
Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.
- Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.