Covid-19 Украина

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Разговор Зеленского с Путиным: как Кремль и Офис президента дали разные акценты

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-службы Кремля и Офис президента дали различные акценты в сообщениях для СМИ.

Воскресенье, 26 июля 2020, 19:59

Фото: EPA

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на пресс-службу Кремля и Офис президента.

И Кремль, и Офис президента сообщили, что главной темой обсуждения президентов двух стран стало начало перемирия на Донбассе.

Обе стороны подчеркнули важность этого решения и необходимость его соблюдать.

“Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта”, – сообщила пресс-служба Кремля.

“Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе”, – говорится в сообщении Офиса президента.

Далее акценты пресс-службу Путина и Зеленского сделаны разные.

“С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами “нормандского формата” решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года. Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений “Комплекса мер” и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей. Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса”, – говорится в отчете Кремля.

Исходя из сообщения пресс-службы Путина, можно сделать вывод, что Зеленский подтвердил верность Минским соглашениям и говорил не только о ситуации на Донбассе, но и обсуждал ситуацию с коронавирусом в России.

В сообщении Офиса президента Украины даются традиционные акценты.

“Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Отмечается, что президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента также сообщили, что обсуждали вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу.

“Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита “нормандской четверки” в Берлине”, – написала пресс-служба Зеленского.

Теги: Владимир Зеленский, Офис Президента, Путін, Война на Донбассе, Кремль

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