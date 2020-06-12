Власти Украины не обсуждали вопрос, каким должно быть количество больных коронавирусом COVІD-19 в стране, чтобы вернуться к ужесточенным мерам карантина.

Об этом рассказал в интервью #Буквам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Так, отвечая на вопрос, проговаривал ли он с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, каким должно быть количество больных, чтобы усилить карантин, Разумков заявил:

“Будем надеяться, что до этого не дойдет. Были предложения от штаба по выходу из карантина. Какой должна быть цифра больных, чтобы вернуться в карантин, таких разговоров не было. Я надеюсь, что этого не произойдет”.

Разумков также прокомментировал распределение денежных средств из спецфонда по борьбе с коронавирусом. По его словам, перераспределить их на другие сферы можно будет после завершения эпидемии.

“Смотрите, деньги в спецфонд снимались пропорционально по всем направлениям – где больше, где меньше. В том числе и по зарплате чиновников. И была договоренность, что после выхода из коронавирусного кризиса те деньги, которые останутся неиспользованными, будут пропорционально возвращены на те направления, по которым их сняли. К сожалению, пока эпидемия еще не завершилась. Поэтому глобально вносить изменения в бюджет пока рано”, – объяснил спикер ВР.