Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

Так, книга “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека”) поступила в продажу во вторник. В первый же день она была раскуплена тиражом 950 тысяч экземпляров.

Речь идет не только о бумажном издании мемуаров, но также об электронном и аудиокниге. В издательстве назвали это рекордным для себя результатом.

В Simon & Schuster уточнили, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона “Комната, где это происходило: мемуары Белого дома”. За первую неделю было продано более 780 тысяч копий воспоминаний Болтона.

Стоит отметить, что выход книги Мэри Трамп пытались заблокировать через суд. Соответствующий иск подавал младший брат президента США – Роберт Трамп. Он утверждал, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое было заключено после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Отмечалось, что Мэри Трамп обязалась не разглашать некую информацию о семье. Договоренности касались наследства.

О чем книга

Как ранее рассказывали #Буквы, в книге “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” Мэри описала семейные отношения между нынешним американским президентом и его братом Фрэдом, а также другими членами семьи.

Она попыталась объяснить, как произошло так, что ее дядя стал “человеком, который теперь угрожает здоровью, экономической безопасности и социальным основам всего мира”.

Она описала Трампа, как человека, который постоянно стремился к большему и достигал это, пользуясь совершенно любыми способами, в том числе незаконными.

“Больше семейных денег, больше семейной истории, больше власти, больше славы”, – охарактеризовала она стремления своего дяди.

По словам Мэри, после того, как старший брат президента США, Фред Трамп-младший, умер в 1981 году от осложнений, связанных с алкоголизмом, Дональд Трамп подтолкнул своего отца, Фреда Трампа, богатого застройщика, отдать ему все состояние. Так и было сделано. Потому дети Фреда, Мэри и Фред (третий), подали в суд, требуя отдать им положенную часть наследства.

Вспоминая о президентских выборах 2016 года, Мэри Трамп отметила:

“Я бродила по своему дому… Я была поражена (победой Трампа) точно так же, как и многие другие люди. Но моя травма была более личной. Казалось, что 62 979 636 избирателей решили превратить эту страну в макроверсию моей неблагополучной семьи”.

Мэри утверждает, что Трамп всегда жил во лжи – как в семье, так и в бизнесе. Она считает, что успех Трампа в бизнесе – не более, чем “миф”, который он сам создал. По ее словам, Трамп позиционировал себя как очень успешного бизнесмена, хотя, по факту, таковым не был.

Мэри Трамп утверждает, что именно она ранее передала газете Тhe New York Times налоговые документы Трампа. На основании этих документов был написан материал о бизнесе Трампа до того, как он стал президентом. Этот материал был отмечен Пулитцеровской премией.