Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас лечится от коронавируса, в видеообращении поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Ролик опубликовал Офис президента.

“Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Особый день, связанный с началом двух революций. И они, и студенческая революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом. Какие изменения произошли и что не произошло после революции, стали ли реформы отражением тех ценностей, которые отстаивали люди на баррикадах, оправдали ли они надежды – об этом можно говорить много и очень долго спорить. Но есть большое достижение, которое невозможно отрицать”, – сказал он.

По словам Зеленского, достижение – это новое сознание и граждан, и власти.

“Каждый гражданин знает: фраза “От меня ничего не зависит” – это миф. Вместе мы можем все. А каждая власть в Украине будет иметь минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость – даже ценой собственной жизни.

Мы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. А самое главное – защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность”, – отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня следует не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.