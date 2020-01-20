В аэропорту "Борисполь" пограничники сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пьяного мужчину из самолета вывели ботпроводники и передали правоохранителям.

Когда мужчина понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям пограничников.

Мужчину пытались долго успокоить и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска. После неудачных попыток усмирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.