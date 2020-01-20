Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Пьяного мужчину из самолета вывели ботпроводники и передали правоохранителям.
Когда мужчина понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям пограничников.
Мужчину пытались долго успокоить и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска. После неудачных попыток усмирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.
- 1 января в аэропорту “Борисполь” пограничникам пришлось утихомирить мужчину, который вел себя агрессивно из-за отказа в пересечении границы в связи с долгами по алиментам.