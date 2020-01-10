Исследователи из Университета Пенсильвании придумали новый способ лечения рака, позволяющий пациенту пройти курс лучевой терапии менее чем за секунду.

Об этом сообщает издание New Atlas.

По состоянию на сегодняшний день лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения рака. Но он далеко не идеален: обычно курс терапии занимает продолжительное время – от нескольких недель до месяцев, в течение которых повреждения часто получают и здоровые клетки.

Таким образом, после победы над раком у пациента могут возникнуть другие проблемы со здоровьем.

Ученые нашли возможное решение этой проблемы: лучевую FLASH-терапию. Согласно новой методике, пациент получает за секунду дозу радиации, которую в рамках традиционного курса лечения получил бы в течение недель.

Чаще всего для лучевой терапии, помогающей избавиться от опухолей, используется фотонное излучение. Новая методика предусматривает использование протонов.

Исследователи доказали эффективность протонной лучевой терапии рака, при которой здоровые ткани повреждаются меньше. Сами частицы при этом проникают глубже в клетки, что в перспективе поможет лечить более широкий спектр типов опухолей.

По словам ученых, существующие линейные ускорители, которые уже используются в больницах для лучевой терапии, можно адаптировать под новый метод.

Тестирование было проведено на мышах с боковыми опухолями поджелудочной железы. Оно показало, что новый метод столь же эффективен, как и традиционный курс химиотерапии. При этом FLASH-терапия снизила потерю здоровых клеток и не провоцировала фиброз кишечника (является распространенным побочным эффектом лучевой терапии).

Ученые намерены далее работать над новым методом и не исключают, что вскоре FLASH-терапия будет введена в медицинскую практику.