Об этом говорится на Facebook-странице “Дии”.
“Вчера Telegram-бот UA Baza слил базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна “Дия” – безосновательны. Это невозможно даже теоретически. Вот почему:
“Дия” не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.
Объемы информации, доступные в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает “Дия”.
Анализ боту свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. Речь идет о базе “ПриватБанка”, а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли ВКонтакте, Linkedin”, – говорится в сообщении.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Служба безопасности Украины начала следственные действия относительно работы Telegram-бота и доступных в нем персональных данных.
- В сентябре вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и владелец Fedoriv Marketing Agency Андрей Федорив презентовали бренд цифровой государства – “Дия”.