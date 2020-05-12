Об этом говорится на Facebook-странице “Дии”.

“Вчера Telegram-бот UA Baza слил базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна “Дия” – безосновательны. Это невозможно даже теоретически. Вот почему:

“Дия” не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию.

Объемы информации, доступные в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает “Дия”.

Анализ боту свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. Речь идет о базе “ПриватБанка”, а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли ВКонтакте, Linkedin”, – говорится в сообщении.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Служба безопасности Украины начала следственные действия относительно работы Telegram-бота и доступных в нем персональных данных.