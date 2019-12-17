Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“У нас достаточно напряженная ситуация сегодня и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами. Есть предложение от всех фракций и депутатских групп, я думаю, что они с ним согласятся, сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу председателя и членов комитета собраться на третьем этаже Верховной Рады. На это заседание приглашается первый заместитель и заместитель председателя ВРУ, приглашается руководство фракций, председатель или сопредседатели, без дополнительных коллег, которые там желают принять участие. При всем уважении, потому что мы это превратим с рабочего совещания вновь в какое-то хаотичное явление”, – отметил Разумков.
Он уточнил, что на заседании аграрного комитета не будут рассматриваться поправки к законопроекту об открытии рынка земель, а лишь “организационные вопросы”.
“В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание ВРУ досрочно, на полчаса раньше”, – подытожил Разумков.
Перед этим народные депутаты от “Батькивщины” заблокировали президиум в зале заседаний Парламента. Так, в 12:00 в заседании был объявлен традиционный перерыв, во время которого нардепы от “Батькивщины” во главе с Юлией Тимошенко заняли президиум.
Возле президиума и трибуны также находились нардепы от “Оппозиционной платформы – За життя”.
Перерыв затянулся, и когда около 13:00 в зал заседаний вошли спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, они не смогли пройти к своим рабочим местам. После этого произошла дискуссия между Разумковым и нардепами.
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- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
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