Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если такой будет издан и будут для этого конституционные основания.

Об этом он сказал в интервью “Украинским Новостям”.

“Основания для досрочного прекращения полномочий Парламента четко выписаны в Конституции. На сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применено к действующей Верховной Рады Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, Правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочия я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся”, – заявил Разумков.

Он отметил, что готов распустить Раду по указанию Зеленского.

“Если для этого конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий”, – сказал он.

Разумков подчеркнул, что сейчас таких оснований нет.

“Появятся они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим”, – добавил спикер.