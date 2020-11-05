Спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук перед началом заседания подписали изменения в Закон "О Конституционном суде Украины".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Автором проекта изменений является нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря. Этот проект разработали с целью выхода из конституционного кризиса.

Законопроектом предлагается установить, что процедура деятельности Конституционного суда будет определяться законом, а не регламентом суда как внутренним актом.

Фото: #Буквы