Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Автором проекта изменений является нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря. Этот проект разработали с целью выхода из конституционного кризиса.
Законопроектом предлагается установить, что процедура деятельности Конституционного суда будет определяться законом, а не регламентом суда как внутренним актом.
Фото: #Буквы
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять законопроект президента Владимира Зеленского о судоустройстве.
- Отметим, законопроектом предусматриваются изменения в Законы Украины “О судоустройстве и статусе судей”, “О Высшем совете правосудия”, а также к разделу II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины” О судоустройстве и статусе судей ” и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”.