Об этом сообщил #Буквам источник во фракции “Слуги народа”.
Результаты Разумкова и Стефанчука были отрицательными.
“Сделали (тесты, – ред.) те, кто имели признаки болезни, для успокоения”, – отметил источник.
Как известно, накануне у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. Он недавно вернулся из-за границы. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.
Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.
В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.
Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.
- Народный депутат от группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.
- Вторым человеком с коронавирусом в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова.