Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук сдали анализ на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил #Буквам источник во фракции “Слуги народа”.

Результаты Разумкова и Стефанчука были отрицательными.

“Сделали (тесты, – ред.) те, кто имели признаки болезни, для успокоения”, – отметил источник.

Как известно, накануне у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. Он недавно вернулся из-за границы. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.