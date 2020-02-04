Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков настаивает, что законопроект о досрочном прекращении полномочий народных депутатов за "кнопкодавство" необходимо доработать и принять.

Об этом он заявил во время открытия третьей сессии Парламента девятого созыва.

“Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе, нашим избирателям… Это и борьба с “кнопкодавством”. Мы сделали первый шаг, мы убрали частично это явление, поскольку ввели уголовную ответственность. Но мы обещали, что люди будут терять мандат, если они это будут делать (голосовать, – ред.) неперсонально”, – отметил Разумков.

Он напомнил, что Конституционный суд Украины признал законопроект о лишении нардепов мандата за прогулы и “кнопкодавство” несоответствующим Основному закону страны.

По мнению Разумкова, законопроект нужно доработать и все-таки вынести на голосование.

“На сегодняшний день есть решение Конституционного суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания”, – подчеркнул спикер ВР.

(На видео – с 2:54)