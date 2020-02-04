Об этом он заявил во время открытия третьей сессии Парламента девятого созыва.
“Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе, нашим избирателям… Это и борьба с “кнопкодавством”. Мы сделали первый шаг, мы убрали частично это явление, поскольку ввели уголовную ответственность. Но мы обещали, что люди будут терять мандат, если они это будут делать (голосовать, – ред.) неперсонально”, – отметил Разумков.
Он напомнил, что Конституционный суд Украины признал законопроект о лишении нардепов мандата за прогулы и “кнопкодавство” несоответствующим Основному закону страны.
По мнению Разумкова, законопроект нужно доработать и все-таки вынести на голосование.
“На сегодняшний день есть решение Конституционного суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания”, – подчеркнул спикер ВР.
(На видео – с 2:54)
- 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за “кнопкодавство”. С 16 января он вступил в силу. За неперсональное голосование предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).
- Конституционный суд Украины признал законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и “кнопкодавство” неконституционным.