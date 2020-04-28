Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, поддержит ли он назначение Михеила Саакашвили в правительство.

Об этом она рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

По словам Разумкова, в команде “Слуги народа” достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету Министров.

“Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров. На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство”, – сказал спикер Парламента.

Он подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию Верховной Рады.

“Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую ​​инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений”, – рассказал Разумков.

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что вопроса о назначении Михеила Саакашвили пока нет в повестке парламента, однако эта повестка еще не окончательно сформирована.