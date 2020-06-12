Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

По словам Разумкова, он начал работать с конца первого курса института.

На уточняющий вопрос, чем он занимался, спикер ВР ответил: “Ой, многим. Начинали с того, что машины покупали на границе и продавали здесь”.

“Бизнесов у меня было много, и заработал я их давно”, – добавил он.

Разумков также прокомментировал наличие в своей декларации 26 млн гривен, которые он одолжил гражданину по имени Олег Галушко.

“Заемные средства были в 2016 году, и если вы поднимете прошлогоднюю декларацию, то там тоже есть эта информация. Хотя ее можно было не декларировать, но я предпочел ее указать. Из-за этих денег ко мне уже приходили и ваши коллеги-расследователи, которые увидели это раньше. Ведь есть такая схема, когда ты вроде бы кому-то одолжили, чтобы потом эти деньги показать. Я им показал документы 2016 года”, – объяснил Разумков.

Он добавил, что в 2016 году не мог знать, что станет председателем Верховной Рады, и о каких-либо схемах речи быть не может.

На вопрос, о чем он думал в 2016 году, Разумков ответил: “В 2016 … я себя неплохо чувствовал, у меня прекрасная семья, дом, был бизнес. Я занимался тем, что мне нравится”.