Соответствующее заявление он сделал, открывая утреннее заседание Парламента, сообщает корреспондент #Букв.
“Давайте не забывать, что Украина всегда была очень толерантным государством. Мне дико было вчера наблюдать, я уверен, как и вам, как и большей части, 99 % наших сограждан, что происходило с нашими гражданами, которые вернулись из Китая. Нашими, еще раз подчеркну. Во-первых, они здоровы, и я надеюсь, что так будет и в течение 14 дней, когда пройдет карантин, и все смогут спокойно вернуться в свои дома. Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом, это наши граждане, такие же, как мы с вами в этом зале и в этом государстве”, – подчеркнул Разумков.
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Спикер ВР напомнил, что на месте эвакуированных мог оказаться каждый.
“Не дай Бог кому-то из тех, кто вчера блокировал их перемещения, чтобы среди них были их родственники, близкие, и на этом месте может быть каждый”, – заявил он.
Разумков призвал украинцев “слышать друг друга, оставаться людьми” и думать о том, как объединить государство, а не искать “те механизмы, которые могут навредить Украине”.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.