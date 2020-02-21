Соответствующее заявление он сделал, открывая утреннее заседание Парламента, сообщает корреспондент #Букв.

“Давайте не забывать, что Украина всегда была очень толерантным государством. Мне дико было вчера наблюдать, я уверен, как и вам, как и большей части, 99 % наших сограждан, что происходило с нашими гражданами, которые вернулись из Китая. Нашими, еще раз подчеркну. Во-первых, они здоровы, и я надеюсь, что так будет и в течение 14 дней, когда пройдет карантин, и все смогут спокойно вернуться в свои дома. Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом, это наши граждане, такие же, как мы с вами в этом зале и в этом государстве”, – подчеркнул Разумков.

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Спикер ВР напомнил, что на месте эвакуированных мог оказаться каждый.

“Не дай Бог кому-то из тех, кто вчера блокировал их перемещения, чтобы среди них были их родственники, близкие, и на этом месте может быть каждый”, – заявил он.

Разумков призвал украинцев “слышать друг друга, оставаться людьми” и думать о том, как объединить государство, а не искать “те механизмы, которые могут навредить Украине”.

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