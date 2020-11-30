Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на COVID-19 и возвращается к работе в парламенте.

Об этом он написал в Facebook.

“Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всех благодарю за искреннюю поддержку!” – написал Разумков.

Глава парламента прикрепил к посту копию своего отрицательного теста на коронавирус.