Об этом он написал в Facebook.

“Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всех благодарю за искреннюю поддержку!” – написал Разумков.

Глава парламента прикрепил к посту копию своего отрицательного теста на коронавирус.

  • Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что его потворный тест на коронавирус оказался положительным.
  • 11 ноября стало известно, что Дмитрий Разумков заразился коронавирусом COVID-19. После положительного результата теста политик отправился на самоизоляцию.