Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Такое объявление он сделал на сегодняшнем заседании парламента.

“В соответствии со ст. 60 регламента ВРУ, согласно решению заседания депутатской фракции политической партии “Слуга народа” от 1 февраля 2021 года, сообщаю об исключении народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа”, – заявил Разумков.

Как известно, вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.

Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.

О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинскому после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.

Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею

Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.

#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.