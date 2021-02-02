Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Такое объявление он сделал на сегодняшнем заседании парламента.
“В соответствии со ст. 60 регламента ВРУ, согласно решению заседания депутатской фракции политической партии “Слуга народа” от 1 февраля 2021 года, сообщаю об исключении народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа”, – заявил Разумков.
Как известно, вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.
Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.
О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинскому после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.
Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
- 28 января видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского.
- Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. Дубинский также сообщил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции “Слуги народа”.