Об этом сообщают #Буквы.
Так, сегодня во время согласительного совета Разумков призвал парламентариев “более взвешенно относиться к тому, что вы говорите в средствах массовой информации и не только во время эфиров, но и по время работы с людьми”.
“Я понимаю, что все мы делаем ошибки, но ответственность, которая лежит на народных депутатах, значительно большая, чем у других. Многие из тех, кто работает в Верховной Раде считают, что в стенах Рады какой-то другой климат, вакуум. Люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от тех проблем, которые есть у людей. Но ситуация может очень сильно поменяться, и вместо мягких кресел вы можете оказаться очень близко к людям”, – сказал Разумков.
Он также порекомендовал парламентариям чаще общаться с людьми, слушать и слышать их проблемы, пытаться их решить.
“Коллеги, будьте людьми. Чтобы потом вам не было стыдно смотреть людям в глаза”, – подчеркнул Дмитрий Разумков.
По всей видимости, глава Верховной Рады имел ввиду слова “слуги народа” Евгения Брагаря, который в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.
Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.
Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.
- Депутат от фракции “Слуги народа” Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, заявил, что “он еще не научился отвечать на чувствительные вопросы”.
- Во фракции “Слуги народа” принесли извинения за высказывания своего нардепа Евгения Брагаря, предложившего пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.
- Ранее Евгений Брагарь написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за отказа смотреть российский сериал.