Об этом сообщают #Буквы.

Так, сегодня во время согласительного совета Разумков призвал парламентариев “более взвешенно относиться к тому, что вы говорите в средствах массовой информации и не только во время эфиров, но и по время работы с людьми”.

“Я понимаю, что все мы делаем ошибки, но ответственность, которая лежит на народных депутатах, значительно большая, чем у других. Многие из тех, кто работает в Верховной Раде считают, что в стенах Рады какой-то другой климат, вакуум. Люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от тех проблем, которые есть у людей. Но ситуация может очень сильно поменяться, и вместо мягких кресел вы можете оказаться очень близко к людям”, – сказал Разумков.

Он также порекомендовал парламентариям чаще общаться с людьми, слушать и слышать их проблемы, пытаться их решить.

“Коллеги, будьте людьми. Чтобы потом вам не было стыдно смотреть людям в глаза”, – подчеркнул Дмитрий Разумков.

По всей видимости, глава Верховной Рады имел ввиду слова “слуги народа” Евгения Брагаря, который в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.

Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.