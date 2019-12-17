Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, ранее сегодня состоялось внеплановое заседание аграрного комитета. По его итогам Разумков анонсировал продолжение консультаций, в связи с чем вечернее заседание решили не проводить (формально открыть и закрыть).
“Состоялись консультации на заседании (аграрного, – ред.) комитета. Там присутствовали представители депутатских фракций и групп. Консультации будут продолжаться и сегодня, и, я думаю, что завтра утром. Поэтому было предложение, я так понимаю, от всех фракций и депутатских групп, сегодня продолжить работу не в пленарном режиме. Однако поскольку предусмотрено вечернее заседание Верховной Рады, предлагаю построить работу следующим образом. Сейчас мы его открываем и досрочно закрываем, вечернее заседание ВР. После этого возвращаемся к консультациям”, – подчеркнул Разумков.
После этого он объявил регистрацию, во время которой в сессионном зале зарегистрировались 320 народных депутатов.
Спикер ВР сразу же закрыл вечернее пленарное заседание.
“Вечернее пленарное заседание объявляю открытым и параллельно заседание объявляю закрытым. Возвращаемся к консультациям”, – объявил Разумков.
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