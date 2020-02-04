Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Согласно статье 83 Конституции Украины третью сессию Верховной Рады IX созыва объявляю открытой”, – объявил Разумков.

После этого нардепы исполнили Гимн Украины.

В зале заседаний на утреннем заседании зарегистрировались 360 народных избранников.

После регистрации перед депутатами выступил Разумков. Он отметил, что хотя предыдущая сессия ВР “иногда была достаточно тяжелой”, а в зале происходили “серьезные дискуссии”, но Парламент “работает слаженно”.

“Более половины законопроектов, которые стали законами, во время второй сессии набрали конституционное большинство и были поддержаны более чем 300 голосами. Это доказывает то, что мы достаточно неплохо работаем”, – отметил Разумков.

Он уточнил, что нужно реализовать “еще много вещей, которые обещали избирателям”.

Спикер ВР также выразил надежду что новая сессия будет не менее эффективной.

“Я очень надеюсь, что мы сможем сохранить тот эффективный темп, но увеличить качество нашей работы”, – подытожил Разумков, пожелав нардепам плодотворной работы.