Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
Так, Разумков прокомментировал требования России внести изменения в Основной закон Украины относительно Донбасса.
“Вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент, другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем изменения в их законы, тем более в их Конституцию, думаю, мы сами разберемся с нашей Конституцией”, – решительно заявил спикер.
По словам Разумкова, сейчас законодателям нужно еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированных территории Донбасса и Крыма.
“Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов украинского государства”, – подчеркнул Дмитрий Разумков.
Фото: Ян Доброносов, #Буквы
- Ранее немецкое издание Spiegel написало, что Россия требует от Украины до 6 июля представить в Трехсторонний контактной группе проект изменений в Конституцию относительно Донбасса.