Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что требовать изменения к Конституции может только украинский народ, президент Украины или народные депутаты. У какой-либо другой страны нет такого права.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Так, Разумков прокомментировал требования России внести изменения в Основной закон Украины относительно Донбасса.

“Вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент, другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем изменения в их законы, тем более в их Конституцию, думаю, мы сами разберемся с нашей Конституцией”, – решительно заявил спикер.

По словам Разумкова, сейчас законодателям нужно еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированных территории Донбасса и Крыма.

“Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов украинского государства”, – подчеркнул Дмитрий Разумков.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы