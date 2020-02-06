Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил сегодня с трибуны ВР и прокомментировал блокирование президиума лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и другими нардепами.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, сегодня еще до начала рассмотрения законопроекта о рынке земли президиум и трибуну Парламента заблокировали нардепы от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”.

При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.

После очередной стычки между нардепами возле президиума Разумков обратился к народным избранникам.

“Демократия – это когда вы уважаете права остальных… Я понимаю, что политика всегда была в украинском обществе, есть и будет. Так же, как и демократия. Однако демократия – это когда ваши права заканчиваются там, где начинаются права другого. Я понимаю, что сегодня нас много кто толкает на то, чтобы в Верховной Раде снова была драка, кровь. И чтобы не только в ВР”, – отметил он.

Разумков также подчеркнул, что договоренности между фракциями следует соблюдать.

“Когда мы договариваемся о том, что у нас будет заседание до 20:00, потому что мы потратили время на согласование совместной позиции, то, наверное, это нужно делать. Когда мы договариваемся, что никто не будет блокировать президиум и позволит руководству Рады по регламенту идти по решению вопросов повестки дня, то нужно делать именно так”, – заявил спикер ВР.

На фоне выступления Разумкова Тимошенко и ее депутаты, которые стояли в президиуме, начали скандировать: “Референдум!” (подразумевая проведение референдума по земельной реформе). Тимошенко также выкрикнула: “И не обманывайте людей, что это парламентаризм”. На данную реплику тут же отреагировал Разумков. “Не парламентаризм занимать место другого, если оно не ваше сегодня”, – подчеркнул он в ответ.

“Слуги народа” встретили такую реакцию спикера аплодисментами.

В ходе выступления Разумков также заверил, что решение по земельному законопроекту будет принимать вся Верховная Рада, а не только “большинство или меньшинство”.

“Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара. Я понимаю, я тоже пришел с этого рынка. Я понимаю, что такое пиар. Но я думаю, что пиар не должен быть выше, чем государственная позиция. У каждого она своя. Кто-то поддерживает рынок земли, кто-то против. Но давайте уважать друг друга, давайте уважать договоренности. До сегодняшнего дня почти всегда мы находили общий язык и выполняли обещания, которые были достигнуты. Сегодня пошло не так”, – заявил он.