Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Так, журналисты попросили спикера Парламента прокомментировать то, что рейтинги Рады 9-го созыва падают.

“К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано”, – сказал Дмитрий Разумков.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

По его словам, Парламент – самый открытый государственный орган.