Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны за применение санкций против нардепа Тараса Козака, а также телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, решение о санкциях на СНБО принималось “путем письменного опроса”. Разумков заявил, что воздержался от голосования, поскольку не поступило “дополнительной информации” от спецслужб по этому вопросу.

“Дополнительной информации от представителей спецслужб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично. И, к сожалению, информацию от главы СБУ я также не слышал. Обсуждения, как обычно бывает, по данному вопросу не было… Если такая информация есть, то мне кажется, что она не должна быть в закрытом режиме. Потому что общество и журналистское сообщество должно понимать позицию и фактаж”, – отметил Разумков.

По его мнению, санкции необходимо вводить по отношению к тем, “кого мы не можем наказать здесь: иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся вне возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и могут отвечать перед украинским судом”.

Разумков подчеркнул, что “закон должен быть один для всех”, и если “человек замечен в финансировании терроризма”, то здесь нужны “не санкции, а уголовная ответственность и тюрьма”.

“Каждый, кто финансирует терроризм, помогает “ЛНР/ДНР” или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность согласно действующему законодательству… Если мы говорим от терроризме, и эти люди находятся на территории нашей страны, и есть информация, что они помогают как-то “ЛНР/ДНР” или стране-агрессору, то тут должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение, и в рамках действующего законодательства украинский суд должен вынести решение. Если есть (доказательства, – ред.) – суровое наказание согласно украинскому законодательству”, – заявил Разумков.