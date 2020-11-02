Об этом Разумков сообщил во время согласительного совета.

“На четверг (5 ноября, – ред.) мы планируем рассмотрение бюджета”, – сказал Разумков. Это будет рассмотрение в первом чтении.

Также на повестке дня у нардепов закон об инвестиционных нянях.

“На этой неделе мы будем рассматривать так называемый законопроект об инвест-нянях. Я думаю, что в четверг будем его рассматривать, если все будет хорошо”, – сказал Разумков.

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Фото: #Буквы

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