Об этом Разумков сообщил во время согласительного совета.
“На четверг (5 ноября, – ред.) мы планируем рассмотрение бюджета”, – сказал Разумков. Это будет рассмотрение в первом чтении.
Также на повестке дня у нардепов закон об инвестиционных нянях.
“На этой неделе мы будем рассматривать так называемый законопроект об инвест-нянях. Я думаю, что в четверг будем его рассматривать, если все будет хорошо”, – сказал Разумков.
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