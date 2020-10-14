Об этом сообщил сегодня в комментарии журналистам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“По состоянию на сегодняшний день, насколько я помню… дополнительных средств для проведения каких-то опросов не предусмотрено. Насколько мне известно, законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их (опросы, – ред.) на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка”, – отметил Разумков.

Он уточнил, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение такого опроса.

“Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодняшний день инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному финансовому документу нашей страны, также нет. Поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу”, – заявил Разумков.

Он также прокомментировал заявление первого вице-спикера Руслана Стефанчука, что предложенный Владимиром Зеленским опрос — это “пробник референдума”. Спикер Парламента подчеркнул, что всенародный опрос в день местных выборов не может быть репетицией референдума.

“Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, что это не может быть репетицией. Потому что референдум – это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодняшний день у нас есть закон о народовластии, который в будущем и будет определять, как будут проходить референдумы”, – заявил Разумков.

(На видео – с 01:00 и 04:10)