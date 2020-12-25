Об этом он проинформировал в интервью телеканалу “Рада”.
“Парламент, похоже, институция, которая более всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов или переболели, или болеют в данный момент COVID-19”, – подчеркнул Разумков.
Высокий уровень заражений среди нардепов спикер ВР объяснил тем, что народные избранники работают с избирателями.
Разумков отметил, что турборежим в Парламенте “замедлен из-за COVID-19”.
“Если мы говорим о деятельности Рады, то, с одной стороны, интенсивность уменьшилась, я не могу с этим не согласиться. Но мы можем говорить об этом относительно пленарных заседаний ВР. Что касается работы в комитетах – постоянно происходят заседания”, – рассказал он.
Разумков уточнил, что пандемия влияет не только на работу Верховной Рады, но и “в целом на режим существования государства и мира”.
(На видео – с 10:00)
- Ранее коронавирусом переболели спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
- Верховная Рада Украины изменила график своей работы в январе 2021 года в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу (введением локдауна).