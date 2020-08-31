Об этом сообщил сегодня на заседании согласительного совета спикер Парламента Дмитрий Разумков.
Он, в частности, поддержал предложение пригласить на час вопросов к Правительству министра охраны здоровья Максима Степанова, чтобы он рассказал о ситуации с COVID-19.
“Даже в Верховной Раде на сегодняшний день мы имеем 23 коллег, которые заболели, или даже сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате Верховной Рады”, – отметил Разумков.
В связи с этим спикер ВР обратился к представителям всех депутатских фракций и групп и к главам комитетов, призвав соблюдать в Парламенте масочный режим.
“Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать – вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске. Мы, в том числе, демонстрируем нашу ответственность”, – подчеркнул Разумков.
(На видео – с 57:06)
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